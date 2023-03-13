Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk konserde, Türk musikisinin kadim makamlarından hüzzamdan seçkin örnekler, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki konserde, solist ses sanatçısı Hakan Hataylı ile tanbur sanatçısı Murat Aydemir sahne alacak. Konserin son bölümünde şeddi araban makamından eserler de seslendirilecek.

İkinci konser ise 28 Mart'ta, AKM Müzik Platformu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun 2022-2023 sezonunda başlattığı "Müzik Takvimi" programı kapsamında dünya tarihinin mart takviminden Türk müzik kültürüne yansıyan eserlerden örnekler sunulacak.

Şef Mehmet Güntekin'in hazırlayıp sunacağı konserde, dev ekrana fotoğraf ve belgeler de yansıtılacak. Konserde, solistler Bekir Ünlüataer ve Aybige Demir Okan'ın yanı sıra sazlarda Şehnaz Ayan, Serap Çağlayan ve Murat Aydemir sahnede olacak.

Detaylı bilgi "akmistanbul.gov.tr" adresinden edinilebilir.