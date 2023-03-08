TRT, ilk televizyon yayınını 31 Ocak 1968’te yaptı. Ankara’daki bir apartmandan yapılan bu yayında kameranın karşısındaki isim Nuran Devres'ti...

Devres, çocukluğundan beri hayalini kurduğu spikerlik koltuğuna oturduğunda 21 yaşındaydı. Yaptığı anonsla Türkiye'nin ilk kadın spikeri olarak tarihe geçti.

1968'de başladığı yayıncılık macerası sonraki yıllarda da devam etti. Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadı. 17 yıl sonra Türkiye'ye dönerek, mesleğini yapmayı sürdürdü.

"Kadınlar kendi haklarını korumalı"

Spikerliğin yanı sıra birçok dizi ve filmin senaristliğini de yaptı.

Medya sektörünün öncü ismi Devres, kadınların iş gücüne katılmasının önemini vurguluyor:

“Kadınların iş gücüne katılması, siyasi ve sosyal haklar elde etmesi bütün dünya tarafından kutlanıyor. Kadın kendi haklarını korumadıkça, hiç kimse onun haklarını korumak için bir çaba göstermiyor. Onun için kendi iradesiyle kendi geleceğini hazırlayacak, hiç kimseye dayanmadan…”