Eski Eserler Bakanlığı yaptığı açıklamada, eserlerin Kahire'nin başkentinin 450 kilometre güneyindeki Qena Eyaletindeki Dendera tapınağında bulunduğunu söyledi.

Bakanlık, arkeologların heykelin gülümseyen yüzünün, Roma egemenliğini MS 41 ve 54 yılları arasında Kuzey Afrika'ya kadar genişleten Roma imparatoru Claudius'a ait olabileceğine inanıyor.

[Fotoğraf: AP]

Arkeologlar, heykelin kimliği ve bölgesi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabilecek olan taş levha üzerindeki işaretler üzerinde araştırma yapacaklarını söyledi.

Heykel, 20 metre yüksekliğindeki Giza Piramitleri kompleksindeki ünlü Sfenks'ten çok daha küçük.

Arkeologlar ayrıca demotik ve hiyeroglif yazıtlara sahip Roma dönemine ait bir taş levha da buldular.

Bakanlık, kireçtaşı tapınağın iki katmanlı bir platform ve Bizans döneminden kalma bir kerpiç havuz içerdiğini söyledi.