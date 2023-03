Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törende ödül alanlar:

En İyi Film: Everything Everywhere All at Once

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"

En İyi Animasyon Filmi: "Guillermo Del Toro's Pinocchio"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"

En İyi Belgesel: "Navalny"

En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

En İyi Sinematografi: "All Quiet on the Western Front"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"

En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panther: Wakanda Forever"

En İyi Uluslararası Film: "All Quiet on the Western Front"

En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

Ey İyi Yapım Tasarımı: "All Quiet on the Western Front"

En İyi Film Müziği: "All Quiet on The Western Front"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

En İyi Ses: "Top Gun: Maverick"

En İyi Özgün Şarkı: "RRR"

En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"