95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törende ödül alanlar:
En İyi Film: Everything Everywhere All at Once
En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"
En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"
En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"
En İyi Animasyon Filmi: "Guillermo Del Toro's Pinocchio"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"
En İyi Belgesel: "Navalny"
En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"
En İyi Sinematografi: "All Quiet on the Western Front"
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"
En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panther: Wakanda Forever"
En İyi Uluslararası Film: "All Quiet on the Western Front"
En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"
En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"
Ey İyi Yapım Tasarımı: "All Quiet on the Western Front"
En İyi Film Müziği: "All Quiet on The Western Front"
En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"
En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"
En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"
En İyi Ses: "Top Gun: Maverick"
En İyi Özgün Şarkı: "RRR"
En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"