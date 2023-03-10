Kurdukları takımla 1910'da Fransızların kontrolündeki ligde futbol oynayan İmalat-ı Harbiyeli işçilerin hikayesine odaklanan "Tek Yürek İmalat-ı Harbiye" filminin yönetmenliğini Serdar Çetinkaya üstlendi.

Filmin başrollerini Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş ve İnanç Konukçu paylaştı.

"Sessiz Kız"

Colm Bairead'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, İrlanda yapımı "Sessiz Kız" filminde Carrie Crowley, Andrew Bennett ve Catherine Clinch rol aldı.

Berlin Film Festivali'nden iki ödülle dönen film, ailesinden uzak kalan sessiz bir kızın yaşadıklarını ele alıyor.

"65"

Yönetmenliğini Bryan Woods ile Scott Beck'in yaptığı "65", bilim kurgu ve aksiyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, 65 milyon yıl önceki dünyada, kızı ile hayatta kalabilmek için destansı bir maceraya atılan Mills'in hikayesini konu ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Ariana Greenblatt ve Chloe Coleman yer alıyor.

"Ulan Salih"

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği komedi filmi "Ulan Salih", hayatında birçok şeyi gerçekleştirememiş olan Salih'in, sevgilisi Aysel'den ayrılıp kız kardeşinin uygun gördüğü Sultan ile evlilik yoluna girmesi sonrası gelişen olayları işliyor.

Filmin başrollerini İnan Ulaş Torun, Eslem Akar, Levent Sülün ve Aleyna Dalveren paylaştı.

"Ne Olacak Halim?"

Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliğiyle de öne çıkan Emre Altuğ ile Lemi Filozof, Algı Eke ve Selen Domaç, "Ne Olacak Halim?" filminde kamera karşına geçti.

Paranın, zenginliğin, şöhretin hiçbir öneminin ve garantisinin olmadığını, asıl önemli olanın aile, sevgi, huzur ve mutluluk olduğunu vurgulayan filmde, Altuğ ünlü sunucu "Halim Pekyaman", Algı Eke ise 4 çocuklu bir temizlikçiyi canlandırdı.

Semra Dündar'ın yönetip, senaryosunu kaleme aldığı film, komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

"Uçuş 811"

Hakan Kerim Karademir'in yönetmenliğini üstlendiği "Uçuş 811"de Burcu Kara, Emre Karayel ve Yosi Mizrahi rol aldı.

Gerilim ve dram türündeki film, bindikleri uçakta şüpheli bir ölümün meydana gelmesiyle hayatları değişen Azra ve Cengiz'in hikayesini konu ediyor.

"Çığlık 6"

Büyük ilgi gören "Çığlık" serisinin yeni filmi "Çığlık 6"da serinin başından beri yer alan Courtney Cox ile Hayden Panettiere, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding ve Jasmin Savoy Brown oynadı.

Filmin yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yaparken, senaryosuna James Vanderbilt ve Kevin Williamson imza attı.

Haftanın animasyonları

Güney Kore imzalı "Pinkfong: Baby Shark" filminin ikinci yapımı "Pinkfong Sing-Along Movie 2: Wonderstar Concert", Wonderville'in sorun çözücü ikilisi Pinkfong ve Hogi'nin ilk canlı konserlerini yapmak üzere arkadaşlarını bir araya getirmesi sonucu yaşananları işliyor.

Avustralya yapımı "Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera" filmi, yanlış tuttuğu dileğin beraberinde getirdiği kötü sonuçları düzeltmek için zorlu bir maceraya atılan Kerry'nin hikayesini konu ediyor.