Yılda bir kez gerçekleştirilen arınma gününün, bir grup tarafından 1 günle sınırlı kalmayıp aralıksız bir sürece dönüştürülmek istenmesiyle gelişen olayları anlatan "Arınma Gecesi: Sonsuza Dek" yarın sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Everardo Gout'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin ve Cassidy Freeman bulunuyor.

Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu James DeMonaco yazarken görüntü yönetmenliğini ise Luis David Sansans yaptı.

Lanetli Anlaşma

Atakan Şatıroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Alp Taş, Aslı Şimşek, Fırat Kaya ile Çisem Yurtseven'in rol aldığı yerli yapım "Lanetli Anlaşma", yarın izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu Şatıroğlu ve Berkay Berkman tarafından kaleme alınan yapım, korku ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Film, ruhlarla dolu bir villanın miras kaldığı iki kardeşin burada yaşadıklarını konu ediniyor.

Gezginler

Başrolünde Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell ve Archie Madekwe'nin yer aldığı "Gezginler", bilim-kurgu ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Neil Burger'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel bir görev için uzaya gönderilen bir grup genç astronotun hikayesini anlatıyor.

Plaza

Anıl Gelberi'nin yazıp yönettiği "Plaza" filmi, atıl olarak duran bir plazada güvenlik görevlisi olarak çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Dram türündeki filmde Onur Berk Arslanoğlu'na Deniz Altan ve Adnan Devran eşlik ediyor.