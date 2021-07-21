Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığından tanıtım filmi: Gez Sen Anadolu'yu
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yeni tanıtım filmi sosyal medyada yayınlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan 27 saniyelik videoda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden görüntüler yer alıyor, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi zenginliğine dikkat çekiliyor.
"Gez Sen Anadolu'yu" sloganının kullanıldığı filmde Akdeniz'in geniş sahillerinden tarihi açık hava müzelerine ve kanyon sporcularına kadar çeşitli görüntüler yer alıyor.
#GezSenAnadoluyu pic.twitter.com/kFjmvB9oPv— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 20, 2021
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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