Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan 27 saniyelik videoda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden görüntüler yer alıyor, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi zenginliğine dikkat çekiliyor.

"Gez Sen Anadolu'yu" sloganının kullanıldığı filmde Akdeniz'in geniş sahillerinden tarihi açık hava müzelerine ve kanyon sporcularına kadar çeşitli görüntüler yer alıyor.