Miğfer, silah, tanksavar... Hurdaya çıkan bu askeri malzemeleri işliyor, enstrümana dönüştürüyor.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yaşayan heykeltıraş Nikola Macura'nın başlattığı projenin adı "gürültüden sese".

Heykeltıraş Nikola Macura, "Gürültü çıkaran hurdaya çıkmış askeri mühimmatı topluyorum. Tasarımını yapıp müzik aletine dönüştürüyorum" diyor.

Sırp heykeltıraşın yaptığı enstrümanlar müzisyenler tarafından test ediliyor. Macuro'nın hedefi yaptığı enstrümanlarla festivallere katılmak.

"Amacımız, bu malzemelerden özel bir orkestra oluşturmak, ardından da bu orkestrayla bölgedeki festivallere katılmak. Böylece diğer ülkelerdeki insanların da faydalanmasını sağlayabiliriz"

Sırp heykeltıraş, sıradaki çalışmasını da bir askeri tank üzerinde yapmayı planlıyor.

Kamera: Adis Patkoviç