Kuzey Kıbrıs Açık Su maratonu Maraş’ta yapıldı. Çeşitli yaş gruplarında 32 sporcu, bin 500 ve 3 bin metrede yarıştı.

Yüzücüler Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargolara karşı "barış ve özgürlük" için kulaç attı.

"Önemli olan pes etmemek, çünkü haklıyız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 46 yıl sonra Maraş'ın açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıslı Türklerin uğradığı haksız ambargoları kaldırmak için çabaladıklarını söyledi:

"Dünyanın çeşitli izolasyonları, engellemeleri, bizim bütün gençliğimizin üzerinde yapılan haksızlıkların üstesinden gelebilmek için biz de KKTC devleti olarak her platformda girişimlerimizle bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Önemli olan hiçbir zaman yılmamak hiçbir zaman bu meselede pes etmemek çünkü biz haklıyız"

"Haksız ambargolar uygulanıyor"

KKTC Başbakanı Ersan Saner de Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksız ambargoların, dünyanın bir ayıbı olduğunu ifade etti:

"Dünya işine geldiğinde bunları gördüğü işine gelmediğinde asla spor ambargosunu dahi ortadan kaldırmak için kılını bile kıpırdatmadığı bir anda yine yanımızda anavatan Türkiye Cumhuriyeti'miz vardır"

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı da tüm branşlarda ambargoları birer birer kaldıracaklarını vurguladı.

Maraş’taki kamu mallarında Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu ve bu kamu mallarının kullanıma açılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporculara kupaları verildi.