Almanya’dan sonra Avusturya’da da etkili olan sağanak ve kötü hava koşulları, Salzburg eyaletindeki birçok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkilerken, selin en çok etkili olduğu Hallein kasabasında restoran işletmeciliği yapan Karaaslan çiftinin de ölümle karşı karşıya gelmesine neden oldu.



Karaaslan çifti Hallein’ın merkezinde restoran işletiyordu. Yoğun yağış nedeniyle restoranın bahçesinde sular birikmeye başladı. 5 dakika gibi kısa bir sürede su 1,5 metreye kadar yükseldi. Sele kapılan araçlar nehir üzerindeki köprüyü tıkadı.

Eşini de alarak bulundukları yerden uzaklaşmak istediklerini söyleyen Salih Karaaslan o anları şöyle anlattı:

"Kalsak su bizi alıp götürürdü"

"Restoranın köşesinde beklerken, itfaiye, polis birçok yeri aradık ancak bir sonuç alamadık. Artık karar vermem gerekiyordu ya karşıya geçecek ya da boğulacaktık. Başka bir şansımız yoktu. Orada dursaydık büyük ihtimalle su bizi alıp götürecek ve boğulacaktık."

"Komşumuz gözünü kırpmadan atladı"



Karaaslan ve eşi yolun karşısına geçerken suda sürüklenmeye başladı. Tam da o anda Avusturyalı komşu suya atladı. Çift komşularının yardımıyla selden kurtuldu.

Salih Karaaslan komşularının cesareti sayesinde hayata tutunduklarını dile getirdi: "Yan komşumuz Alexander Eisenmann bizi suda görünce sağ olsun gözünü kırmadan suya atladı ve bize yardım etti.”



Selden kurtulduktan sonra yüksek bir duvarın üzerine çıkarak itfaiyenin kedilerini kurtarmalarını beklediklerini dile getiren Karaaslan, eşinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiklerini söyledi.



Salzburg’da Türk aile sele kapıldı. Aile üyelerinden Ayşe Karaaslan yaşadıklarını @trthaber'de anlattı.https://t.co/eOWigu73uj pic.twitter.com/lzngDU1iG3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2021

"O an çocuklarım aklıma geldi"

TRT Haber yayınına katılan Ayşe Karaaslan da çok kötü bir felaket yaşadıklarını belirterek "Avusturya’da 4 yıldır yaşıyorum, sele kapıldığımda Türkiye’de yaşayan çocuklarım aklıma geldi, başka bir şey düşünemedim" diye konuştu.



Vücudunun selde sürüklenen tarafında açık yaraların oluştuğunu, hastanede tedavi edildikten sonra iş yerlerine geldiklerini dile getiren Ayşe Karaaslan, selin harap ettiği restoranlarını onarmak için çalıştıklarını aktardı.

Kameraya yansıyan o anları Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından paylaştı. Selzede aileyi arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti. Dışişleri Bakan Kıran, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

