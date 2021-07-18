BAE'nin kendi üretimini artırma talebinin yol açtığı anlaşmazlık piyasayı alt üst etmişti.

OPEC toplantısında anlaşma sağlandı.

Irak, Kuveyt, Rusya, Suudi Arabistan ve BAE'nin üretim sınırlarının yükseleceği duyuruldu.

OPEC Ağustos-Aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil arttırılmasına 10'uncu bakanlar toplantısında varılan anlaşma süresinin Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, “ Farklıyız ama birbirimize bağlıyız” dedi.

Yeni üretim limitleri kapsamında BAE, Mayıs 2022'den itibaren günde 3,5 milyon varile kadar ham petrol üretebilecek.



Suudi Arabistan'ın günlük 11 milyon varil sınırı, Rusya'nınki gibi 11,5 milyona çıkacak.

Irak ve Kuveyt ise daha küçük artışlarda kalacak.

Petrol fiyatlarında toparlanma

OPEC yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada "Hızlanan aşılama programlarının yardımıyla dünyanın birçok yerinde ekonomik toparlanma devam etti" denildi.

Petrol fiyatları, koronavirüs pandemisinde , jet yakıtı ve benzin talebinin dünya genelindeki karantinalarla düşmesiyle büyük düşüş yaşamıştı.

COVID-19 aşıları ve kısıtlamaların kalkmasıyla sektör toparlandı.

Brent ham petrolü Cuma günü varil başına 73 dolar civarında işlem gördü.



