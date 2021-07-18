İlk olarak 2016 ile 2018 yılları arasında Küba ve Çin'de 40 ABD'li diplomatın yakalandığı gizemli rahatsızlığa 'Havana sendromu' adı verilmişti.

Bu yıl daha da fazla dünya gündemine gelen sendromun Viyana’daki ABD’li diplomatlarla görüşmelerde ortaya çıktığı ve 20 diplomatın etkilendiği öne sürüldü.

Mikrodalga radyasyonla yapılan saldırının neden olduğu düşünülen baş ağrısı, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları ile yüksek düzeyli ses duyma belirtilerinin Viyana’daki görüşmelerde gözlendiği iddia ediliyor.

Avusturyalı yetkililer "ABD hükümetindeki ortaklarımızla koordineli olarak, ABD Büyükelçiliği diplomatları arasında açıklanamayan sağlık olayları raporlarını araştırıyoruz" dedi.

Viyana’da bulunan diplomatlar, Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana gizemli semptomlardan muzdarip olduklarını bildiriyor.

Viyana vakaları ilk olarak Cuma günü The New Yorker dergisi tarafından rapor edilmişti.

Neden Viyana?

Viyana’nın yüzyıllarca casusluk ve diplomasi merkezi olduğu ve Soğuk Savaş sırasında gizli casusluk faaliyetlerinin merkezi olduğu öne sürülüyor.

Şehir bu dönemde İran ve ABD arasında nükleer anlaşmanın kurtarılması konusunda dolaylı görüşmelerin yapıldığı yer olarak dikkat çekiyor.

Bu görüşmeler halihazırda kesintiye uğramış durumda.

Washington’da da rapor edilmişti

Kasım ayında Beyaz Saray yakınlarında bir yetkilinin rapor ettiği baş dönmesi vakası da dahil olmak üzere Washington bölgesinde en az iki olası olay bildirilmişti.

Bazıları rahatsızlıkların yönlendirilmiş enerji saldırılarının sonucu olduğuna inanırken, bazıları da semptomları olan başkalarını öğrenen kişilerin kendilerini hasta hissetmeye başladığına inanıyor.

ABD Deniz Harp Okulu'nda biyoteknoloji alanında kıdemli bir araştırmacı olan James Giordano, bir Amerikan şirketinin, 2000'lerin başında bu tür etkilere neden olabilecek küçük bir taşınabilir silahın prototipini yaptığını iddia ediyor.

Giordano başka ülkelerin de 'mikrodalga frekanslarını kullanan ve herhangi bir yanma hissi olmadan beyin fonksiyonlarını bozabilen' benzer bir cihaz geliştirdiğini söylüyor.

Ancak, yıllarca süren çalışmalara rağmen, olayların arkasında ne veya kimin olabileceği veya aslında saldırı olup olmadığı konusunda bir fikir birliği yok.