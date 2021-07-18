Son 200 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'da sıra yaraları sarmaya geldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü felaket bölgelerinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları hız kazandı. Felaketten en çok etkilenen yerlerden Ahrweiler bölgesinde iş makineleri enkazı kaldırıyor.

Çalışmalara en büyük desteği afetzedeler veriyor. Kayıpların bulunması için çalışmalar da devam ediyor. Kayıpların bildirilmesi için bazı bölgelerde merkezler kuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını tamamlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ahrweiler bölgesindeki Schuld kasabasını ziyaret etti.



Hükümet çarşamba günü afet bölgelerine yapılacak yardımı karara bağlayacak.

