Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 165 bin 269 testte 3 bin 127 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Ülkede dünden bugüne yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 1,9'a kadar yükseldi. Ayrıca günlük vaka sayısı üst üste ikinci günde 3 binin üzerinde kaydedildi.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 287 bin 458'e ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 46 bin 113'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 127 bin 867'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 501 artışla 4 milyon 113 bin 478'e ulaştı.

Aşılamada son durum

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 61 milyon 305 bin 410 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 26 milyon 932 bin 443 oldu.