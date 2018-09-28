Sanat aşığı emekliler heykel bölümünde eğitim görüyor

74 yaşındaki Hayati Fidan ve 56 yaşındaki Şerif Aslan, güzel sanatlara olan ilgilerini akademiye taşımak amacıyla özel yetenekle girdikleri heykel bölümünde eğitimlerine başladı.

Bölümdeki diğer sınıf arkadaşlarıyla heykel atölyesinde teorik ve pratik derslere başlayan, birçok öğrencinin öğretim görevlisi sandığı "emekli öğrenciler", okulun ilgi odağı haline geldi.

Ailesi de destekliyor

Emekli Ziraat Mühendisi Hayati Fidan, heykele merakının olduğunu ancak daha önce bu konuda bir eğitim almadığını söyledi.

Severek resim yaptığını belirten Fidan, "Tabii bunun anlamı heykel bölümünde daha da belli olacak. Hocalarımızın yol göstermesiyle, ne yapıp ettiğimizi göreceğiz. Burada önemli olan bilgi ortamında nereye kadar gidiyorsa meraklarımızı kovalamak. Evliyim ve 2 çocuğum var. Onlar da beni destekliyor" dedi.

"Siz bu yaşta ne yapardınız?"

Ailesinin ve yakınlarının üniversitede eğitim almasını desteklediğini belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Tabii yaşımızdan dolayı bir espri olabiliyor ama onlar bizim yaşımızda neler hissettiklerimizi bilemezler. 'Bu iş nereden aklınıza geldi, bu yaşta' gibi esprilerle karşılaşıyoruz. Ama biz soranlara 'Siz bu yaşta ne yapardınız' dediğimizde, onların bir cevabı yok. Alternatif bir şey gösteremiyorlar. Bunun yanında bu yaşta alternatif nedir, ya kahvedir, ya camidir ya da hastane koridorlarında vakit geçirmektir. Mutlaka böyle bir ortam kıyas edilmeyecek şekilde önemli ve değerli. Kimin ne dediği de çok önemli değil açıkçası."

"İnsanların hobisi yoksa tatmin eksiklikleri oluşur"

Hobisi olan insanların hayatlarının her evresinde daha fazla yaşama sevinci yaşadıklarını vurgulayan Fidan, "İnsanların hobileri ya da hoşlanarak yapacakları bir işleri yoksa bazı tatmin eksiklikleri oluşur. Bu anlamda yolun başında olanların severek yapacakları işleri hayatlarına katmaları önemlidir. Sadece temel ihtiyaçlarımıza dayalı bir hayatı sürmek sonunda 'Bitti, emekli olduk, şimdi ne yapacağız' sorusunu muhtemel bunun cevabını bulabilirler" dedi.

"Bizi öğretim görevlisi sanan oluyor"

Şerif Aslan da çırakların yaptığı gibi, heykel bölümündeki ilk derse temizlikle başladıklarını anlattı.

Kalfalık ve ustalık bölümlerinin gelecek yıllarda gerçekleşeceğini söyleyen Aslan, "Heykel bölümünü seçmemdeki neden, heykeli yapınca resmi de çok rahat yapabiliyorsunuz, üç boyutlu düşünebiliyorsunuz. Sevdiğimiz bir sanat dalıydı dolayısıyla burayı seçtim. Geçen yıl da sınava girdim ama kazanamadım. Çaba harcayarak, kazanarak, mücadele ederek tekrardan sınava girip kazandım" dedi.

İnsanın doğumdan ölüme dek eğitimle yoğrulması gerektiği felsefesiyle hareket ettiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Eğitimin yaşı olmaz. Doğuştan ölene kadar insanlar eğitimle yoğruluyor. Eğitimsiz insan beceriksiz oluyor. Biz de eğitimle beceri kazanıyoruz. Yaşımın ilerlediğini kabul etmiyorum. Bizi öğretim görevlisi sanan oluyor. Sınavlara girişlerde ya da okulda soruluyor, öğrenci olduğum düşünülemiyor. Özellikle yurtlara başvurularımda çok karşılaşıyorum. 'Öğrencimiz nerede' diye soranlar oluyor. Burada bir kamu kuruluşunun misafirhanesinde kalıyorum."

Kaynak: AA