Kemeraltı'nın demirci kardeşleri tasarımlarını internetten satıyor

Demircilik mesleğini babalarından öğrenen 50 yaşındaki Ali ve 47 yaşındaki Ömer Akdemir kardeşler, fabrikasyon ürünlerin piyasayı kaplaması, emek isteyen el ürünü aletlere talebin azalması nedeniyle zor günler geçirdi.

Kardeşler bu sırada, bir tanıdıklarının sosyal medyadan gönderdiği fotoğraflı özel sipariş ile ürünlerini internetten satmak için çalışma başlattı.

Sosyal paylaşım siteleri ve internet satış platformlarında kişiye özel balta, bıçak, tütün iğnesi, çapa, bel ve küreklerin görsellerini paylaşan Akdemir kardeşler, ilk siparişlerini alınca umutlandı.

Özel tasarım gerektiren balta ve bıçak taleplerini karşılamak için yetersiz olan alt yapılarını yenileyen Akdemir kardeşler, Türkiye ve yurt dışından siparişler almaya başladı.

Bir yandan müşterilerinin özel talepleri bir yandan da kendi tasarladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdemir kardeşler, yurt dışı taleplerini karşılamak için de çalışma yapıyor.

"Çok uğraşıyoruz ama fiyatı daha yüksek"

Ömer Akdemir, babalarından öğrendikleri demircilik mesleğine teknolojiyi de kullanarak yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirtti.

Eski tezgahlarının başında zor günler geçirdikleri sırada bir arkadaşının sosyal medyadan fotoğrafını göndererek, "Böyle bir balta var, benim için bunu yapabilir misin?" dediğini anlatan Akdemir, "O günü hiç unutmuyorum. O baltayı yapıp kargoyla kendisine gönderdim. Ondan sonra özel işler gelince biz de heyecanlandık. Güzel işler ortaya çıktı. Şunu anladık, çağa ayak uyduramazsan olmaz. Teknolojiyi takip etmeniz gerek, o olmazsa olmuyor" dedi.

"Çelik benim için oyun hamuru gibi bir şey"

İnternetten kendilerine ulaşan müşterilerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını özel tasarladıkları balta ve bıçakları Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini vurgulayan Akdemir, şöyle konuştu:

"Çelik benim için oyun hamuru gibi bir şey. Bir müşterim balta resmi gönderdi. Bunu Rusya'da birisi yapıyor. 'Kimse bunu yapamaz diyor' dedi. Yapacak kişiye 1 yıl süre vermiş. Ben de 'Biz yaparız' dedim. Biz aynılarını 2 ayda yaptık. O baltanın yurt dışındaki fiyatı 3 bin dolar civarında. Kişinin isteğine göre, üzerine ismini yazıyoruz. Artık diğer işlere çok bakamıyoruz. Daha önceden işi daha az uğraşarak yapıyorduk şimdi ise daha çok uğraşıyoruz ama fiyatı daha yüksek."

Akdemir, meslekteki ustaları olan babasının, zaman zaman dükkana gelip yaptıkları işleri incelediğini, kardeşiyle yaptığı ürünlere çok şaşırdığını anlattı.

"Bugünlere geleceğimizi hiç düşünmüyorduk"

Ali Akdemir ise işin pazarlama ve özel tasarım kısmıyla uğraştığını vurguladı. Ekonomik sıkıntı yaşadıkları sırada işlerini internette taşıdıklarını belirten Ali Akdemir, şunları söyledi:

"O sıkıntıları aştık. Mesela balta fiyatları 50 ile 500 lira arasında değişiyor. İnce işçilik arttıkça ücretleri de artıyor. Bugünlere geleceğimizi hiç düşünmemiştik. Kaliteden asla ödün vermiyoruz. Hedefimiz yaptığımız işlerle dünyaya açılmak. Bazı Avrupa ülkeleri şimdilik engel çıkartıyor, zamanla bunu aşacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA