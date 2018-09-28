Cezaevi koğuşundan kitapların gizemli dünyasına

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen projede hükümlüler, Türkiye genelindeki bin 400 il ve ilçe kütüphanesi için kitap tasnif ediyor.

Projede görev alan hükümlüler, son 3 yılda 4,5 milyon kitabı tasnifledikten sonra paketleyerek kütüphanelere gönderdi.

Kitapları düzenlemekten ve insanların kitap okumalarına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten hükümlüler, boş vakitlerinde kitap okuma fırsatı elde ediyor.

Mesleklerine uygun işlerde çalışabiliyorlar

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, denetimli serbestlikte kamu yararına çalışma yükümlülüğün detaylarını ve yürüttükleri projeleri anlattı.

Yaşar, Ankara'da yılda yaklaşık 20 bin hükümlünün huzurevi, kütüphane, hastane, belediye, kaymakamlık ve eğitim kurumları gibi sosyal alanlarda çalıştırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Günlük ortalama 800 hükümlü topluma hizmet için bizim projelerimizde görev alıyor. Aralarında doktor, öğretmen, boyacı gibi birçok meslekten hüküm giyenler var. Onları önceki mesleklerini devam ettirebilecekleri yerlerde istihdam etmeye çalışıyoruz. Ayrıca birçok kişiyi de meslek sahibi yapıyor ve hayata hazırlıyoruz."

Son 3 yılda 4,5 milyon kitap tasnif edildi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde kitaplarla iç içe çalışan hükümlülerin diğerlerinden daha şanslı olduğunu söyleyen Yaşar, şunları anlattı:

"Burada son 3 yılda 4,5 milyon kitap tasnif edilerek ülke çapındaki bin 400 kütüphaneye gönderildi. Kitapları tasnif ve paket işiyle ilgileniyorlar. Ülke ekonomisine de 5 milyon liraya yakın katkı sağladılar. En önemlisi ise ortaya bir ürün çıktığı için mutlu olmaları ve hayata farklı bir gözle bakmaya başlamaları."

Yaşar, birimde çalışanların kitapların oluşturduğu pozitif atmosferde keyifle çalıştıklarını anlatarak, toplum yararını hedef alan benzer işlerde görev alan hükümlülerin hayata entegrasyon süreçlerinde önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı.

"Kitaplarla çalıştığımız için mutluyuz"

Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan ya da kamu yararına çalışma şartıyla cezaevine girmekten kurtularak kitap tasnifi yapan hükümlüler, yaptıkları işin kendilerini çok mutlu ettiğini ve yeni bir hayata başlamak için bunun bir fırsat olduğunu anlattı.

Cezaevinden toplum yararına çalışma şartıyla serbest bırakılan Ö.K., kitapların kendisini çok etkilediğini ve geçmişte yaptıklarını sorgulama imkanı verdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada devletimize, milletimize, çocuklarımıza bir fayda sağlıyoruz. Kitaplarla çalıştığımız için mutluyuz. Seviniyoruz. 1,5 aydır buradayım. Daha önce burada çalışan arkadaşlarımız da vardı. Hepimiz memnunuz. Huzurluyuz."

Tasnif ettikleri ve paketledikleri kitapların çocuklar tarafından okunduğunu bilmenin kendilerini daha fazla sevindirdiğini belirten Ö.K., "Buradaki işim bittikten sonra yine burada çalışmak için müracaat edeceğim. Bundan sonra da kitapla alakalı bir işte çalışmak istiyorum. Burada biz de kitap okuyoruz. Biraz önce de kitap okurken dalıp gitmişim. Çok güzel kitaplar var" dedi.

Kaynak: AA