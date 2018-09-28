Çanakkale Troya Müzesi ziyaretçilerini "İlyada Destanı" ile karşılayacak

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde 2014 yılında yapımına başlanan ve açılışı için son hazırlıkları süren müze, ziyaretçilerini şair Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı "İlyada Destanı"nın 6 dilde hazırlanan beyitleri ile karşılayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açılan yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014 yılında başlanan Troya Müzesi inşaatı tamamlandı.

Tevfikiye Köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ndeki müzenin açılışı için Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlerin nakil işlemleri gerçekleştirildi.

İl merkezinde bulunan müzeden taşınan eserler burada uzman personel tarafından tasnif edilip hazırlanan yeni yerlerine yerleştirildi.

Beyitler 6 dilde hazırlandı

İnteraktif bölümlerin de yer aldığı müze, bölgede yapılan kazılarda kaçırılan eserlerin dürbün şeklinde hazırlanan gözlem alanıyla incelenerek net bir şekilde gezilebilecek.

Açılışı için son hazırlıkların sürdüğü müzenin giriş zeminine yerleştirilerek ziyaretçilerin karşılanması için şair Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı "İlyada Destanı"ndan beyitler seçildi.

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca ve Çince olmak üzere 6 dilde hazırlanan beyitler, taş oyma sanatı kullanılarak farklı bir konsept hazırlandı.

Giriş bölümündeki alana ilave olarak postamentler ile Helenistik ve Roma dönemlerine ait mimari kaideler ve müzenin kuş bakışı görüntüsünü anlatan mermer maketi yerleştirildi.

"Troya Müzesi'nde sona gelindi"

Çanakkale Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, temel çalışması 2013, inşaat çalışmaları ise 2014 yılında başlayan Troya Müzesi'nde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Müzedeki teşhir tanzim uygulamalarını tamamlamak üzere olduklarını belirten Atmaca, şöyle söyledi:

"Resmi açılış için gün saymaya başladık. Troya Müzesi 90 bin metrekarelik geniş bir alana yayılmış durumda. Bunun 35 bin metrekaresinde yeşil alan ve açık teşhir alanı yer alıyor. 12 bin 750 metrekaresi ise kapalı mekan. Burada teşhir salonları, depolar, ofisler ve sosyal donatılar yer alıyor. 3 bin 300 metrekarelik alan ise tamamen teşhire ayrıldı."

"Müze macerası 1996'da başladı"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise Troya Müzesi macerasının 1996 yılında Troya ve çevresinin "Troya Tarihi Milli Parkı" ilan edilmesiyle başladığını anlattı.

Troya Müzesi'nin çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Aslan, Troya'nın Dünya Kültür Mirası Listesine alınışından sonra dönemin kazı başkanı Manfredd Osman Korfman'ın Almanya'da, İstanbul'da ve diğer kentlerdeki sergileriyle Troya'yı o dönemde kamu önüne taşıdığını hatırlattı.

Kazılarda çıkan buluntularda Troya'nın son Tunç Çağı döneminde bir Anadolu kenti olduğu konusundaki yeni görüşlerin de kamuoyuna duyurulduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

"Bu buluntularla beraber Troya Müzesi ilk kez ziyaretçilerine Troya'nın bir Anadolu kenti olduğunu ispatlayan buluntuları bir arada görme şansı sunacak. Arkeoloji tarihinde buluntuları ile keşifleri ile tartışmaları ile pek çok dönem yaşadı ama tabii ki Troya Müzesi bir dönüm noktası. Bundan sonra Homeros ile Hitit arşivleri ve Troya buluntularının yorumlanması konusunda yeni bir dönem, yeni bir çığır açılmış oldu."

Kaynak: AA