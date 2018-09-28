Manisa Aigai Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu

Manisa Aigai Antik Kenti'nde, antik dönemde şehirlerin önemli toplanma merkezleri olan tiyatrolara giriş çıkışları kolaylaştırmak için yapılan ve vomitorium adı verilen 2 bin 200 yıllık giriş bulundu.

Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen 2018 arkeolojik kazıları tamamlandı.

MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığındaki kazı ekibi, bu yılki çalışmalarında Aigai Tiyatrosu'nun toprak altında kalan 2 bin 200 yıllık vomitoriumunu gün ışığına çıkardı.

Tonozlu bir koridor inşa edildi

Doç. Dr. Yusuf Sezgin, antik kentte 2004 yılında başlayan kazılarda kentin sosyal yaşamı hakkında önemli bulgulara ulaştıklarını, her geçen yıl buluntulara yenisinin eklendiğini, bu yıl gün yüzüne çıkardıkları vomitoriumun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Buldukları yapıyı milattan önce 2. yüzyıla tarihlendirdiklerini belirten Sezgin, 3 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaki yapının yaklaşık 6 bin 600 seyirci kapasiteli tiyatronun doğusunda bulunan antik yoldan gelen seyircileri, tiyatronun içerisine ulaştırmak için tonozlu bir koridor şeklinde inşa edildiği anlattı.

Hermes'in asası figürü de bulundu

Sezgin, yapıda büyük bir mühendislik başarısı sergilendiğinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Yapının blok taşları üzerinde inşa faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan taşçı işaretleri görülmektedir. Bu işaretlerin amacı üzerindeki işaretleri takip ederek taşların doğru sırayla doğru yere konmasını kolaylaştırmaktır. Ayrıca yapının kemer taşları üzerinde tiyatro masklarına ait kabartmalar açığa çıkarttık. Bunlardan biri de Yunan mitolojisinde haberleşme tanrısı olarak bilinen Hermes'in asası."

"Giriş çıkışı düzenliyor"

Yapının örneklerine çevredeki arkeolojik kentlerde pek rastlanmadığını söyleyen Sezgin, şunları anlattı:

"Roma döneminde kentteki nüfusun artmasıyla beraber böyle bir bina inşa etme ihtiyacı duyulmuş. Bu çok özel işlevsel bir yapı. Tiyatronun yapımından 200 yıl sonra inşa edilmiş. Kalabalık gruplar tiyatroya geldiğinde giriş çıkış problemli hale gelebilir. Bu yapı bunu düzenliyor."

Kaynak: AA