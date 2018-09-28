Büyük Göztepe Tümülüsü ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkaracak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "Büyük Göztepe Tümülüsü", turizme kazandırılarak ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak.

Tümülüste, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012'den itibaren aralıklarla yapılan kazılar tamamlandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından tümülüsün turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunuldu.

Projenin onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacak.

"Gizli kalmış noktaların açığa çıkması için çalışıyoruz"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, tümülüsü turizme kazandırmak için valilik ve belediye iş birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu yönde hazırlanan projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulduğunu, projenin onaylanmasının ardından başlayacak çalışmalar tamamlandıktan sonra tümülüsü ziyarete açmayı düşündüklerini anlatarak, "Tümülüs yolunda bir düzenleme yapacağız. Vatandaşlarımız bu yolda yürürken, tümülüs, Safranbolu, Tarihi Çarşı hakkında bilgi alacak. Tümülüsü ziyaret etme imkanına kavuşacaklar. Böylece Safranbolu da ayrı bir turizm destinasyonu kazanacak" dedi.

Safranbolu'da sürekli insanı şaşırtacak, geçmişe götürecek, tarihi anıları canlandıracak, tarihin gizemli sokaklarında dolaştıracak bir şeyler öğrendiklerini belirten Ürkmezer, şunları söyledi:

"Tarihi Çarşı bölgesinde Osmanlı Türk kültürünü yaşatan sokakları, evleri, camileri, arastaları görürken, bu tümülüse gelip 3 bin yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, İpek Yolu'nda, ticaret yolunda bulunmuş Safranbolu'nun güzelliklerinden birini daha vatandaşlarımız yaşayacak."

Ürkmezer, "Safranbolu'da doğal güzellikler de var. Safranbolu'da kanyonlar da var. Tarihi köprüler de var. Karayolları tarafından köprüler onarılıyor. Tarihi çeşmelerimiz var. Kral mezarları var. Onlar da tümülüs gibi turizme kazandırılacak. Ancak bunların bir plan, proje içerisinde yapılması gerekiyor" dedi.

Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün projeyi onaylamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karabük Valiliği'ne destek için başvuracaklarını belirten Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Belediyemizin de desteğiyle olabildiğince hızlı biçimde turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Ancak tarihi ve doğa güzellikler hiçbir zaman aceleye gelmiyor. En doğrusunu yapmaya ve aslına uygun, tarihe ve doğaya zarar vermeyecek şekilde turizme kazandırmayı planlıyoruz."

"Kent merkezi tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar indi"

Kazı başkanı Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım da yaptıkları çalışmayla Safranbolu kent merkezi tarihinin milattan önce 7. yüzyıla kadar indiğini söyledi.

Safranbolu'nun eski çağ tarihi bulgularının tümülüsler olduğunu anlatan Yıldırım, şunları belirtti:

"Bundan dolayı da kent merkezinde yer alan bu tümülüs, Frig dönemine ait çok önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has mimarisi var, çok büyük ölçekte bir tümülüs. Burada yapılacak düzenlemeyle antik çağa ait bütün dönemler interaktif bir sergilemeyle ziyaretçilere sunulacak."

Yıldırım, ayrıca Safranbolu'da arkeoloji müzesi kurma çalışmalarının olduğunu belirterek, "Karabük'te bulunan arkeolojik eserlerin de burada sergilenmesinin çok önemli olacağına inanıyorum" dedi.

Frigler döneminde Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesedi ile kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor.

Kaynak: AA