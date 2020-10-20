İstanbul Rezan Has Müzesi'nde açılacak "Gündelik Yaşamın Arkeolojisi" adlı sergide, milattan önce 6500 ve milattan sonra 1300 yıllarını kapsayan günlük hayata dair yaklaşık 400 parça yer alıyor.

Anadolu'yu oluşturan, Türk kültürü ve geleneğinde de iz bırakan uygarlıkların sıradan günlerine de bir bakış atan sergi, aynı zamanda neolitik dönemden Selçuklu'ya dek uzanan "Toprağın Mirası" sergisinin devamı niteliğinde olan bir çalışma olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

[Fotoğraf: DHA]

Gündelik yaşamı konu alıyor

Sergi, yemek pişirilen, su, şarap, zeytinyağı konulan, içinden yemek yenilip, içeceklerin servis edildiği kaplara, mezarlara armağan olarak bırakılan eşyalara ve sunulan adaklara kadar olan eserlerle, bu coğrafyada oluşan hafızanın gündelik yaşama etkisine de ışık tutmayı amaçlıyor.

Yeni tip koronavirüs kapsamında günde 3 kez, 11.00, 13.00 ve 15.00'te düzenlenecek sergi turları, sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak.

Sergi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar Rezan Has Müzesi'nde görülebilecek.