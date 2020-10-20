Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi ve şehitlikler, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile kent merkezindeki Hamidiye Tabyaları'nda ziyaretçilerin Müze Kart'lı girişleri başladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Müze Kart sayesinde insanların yurdun dört bir yanında pek çok müzeyi, ören yerini gezebildiğini belirtti.

Çanakkale'deki müzeler ve diğer tarihi yerlerin bu uygulama kapsamına alınmasına ilişkin talepler geldiğini söyleyen Kaşdemir, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da hemen uygun görüşüyle çalışmalarımıza başladık. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da Çanakkale'deki müze ve ziyaret noktalarını Müze Kart'la girilebilecek bir hale getirdik. Bundan çok mutluyuz. Çünkü bir ziyaretçi nasıl İstanbul'da herhangi bir ziyaret noktasına Müze Kart'ıyla girebiliyorsa, buraya gelip burada da Çanakkale'nin herhangi bir yerinde kartını kullanabilmesi gerekiyordu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Müze Kart'ın ziyaretçi artışını hızlandıracağı kanaatindeyiz"

Kaşdemir, Çanakkale Troya Müzesi'ne girişlerde olduğu gibi Hamidiye Tabyaları, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde de aynı kartın kullanılabileceğini dile getirdi.

Tarihi alanın kartla girilen her yerinde Müze Kart'ın geçerli hale gelmeye başladığını vurgulayan Kaşdemir, şunları söyledi:

"Bu çok sevindirici bir gelişme. Özellikle yurt içinden gelecek ziyaretçilerimiz de Çanakkale'yi daha çok görme isteği uyandıracaktır. Çünkü Müze Kart'ı olan bir kişi Çanakkale'ye gelme ihtiyacı hissedecek, Çanakkale'ye daha kolay gelme imkanına kavuşacak. Biz bu Müze Kart'ın, Çanakkale'deki tarihi alanda kullanılabilme imkanına kavuşabilmesiyle ziyaretçi sayısında daha çok artışın olacağını Çanakkale'nin daha çok talep göreceğini ümit ediyoruz. Zaten tarihi alanın ziyaretçi sayısında her yıl bir artış var. Müze Kart'ın da bu artışı hızlandıracağı kanaatindeyiz."

[Fotoğraf: AA]