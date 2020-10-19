"Cumhuriyet" ve "Abdülhamit Düşerken" başta olmak üzere pek çok filmde ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Murat Karasu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda, "İlyas" karakterini Uğur Çavuşoğlu, "Asya"yı Feray Darıcı, "Cemşit"i Cevat Duman, "Serap"ı ise Dilek Bozkurt canlandıracak.

Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesindeki provalarda açıklama yapan rejisör Karasu, ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un "Selvi Boylum Al Yazmalım" ismiyle Türkçeye çevrilen, Hülya Koper tarafından oyunlaştıran eseri sahneleyecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni bir sahneleme dili geliştirdiler

Başrolünde duayen sanatçılar Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oynadığı filmin vizyona girdiği dönemde büyük etki uyandırdığını anımsatan Karasu, "Biz hem romanın hem sinema filminin etkisini birleştirerek ve elbette tiyatronun tekniğini kullanarak yeni bir sahneleme dili geliştirmeye çalıştık. Ne kadar başarılı olduk ona seyirci karar verecek. Hikayeyi güzel anlatmak, belli başlı, dağılmayan bir kurgu içinde aktarmak gibi bir gayretin içinde olduk. Çok insana dokunan, insani değerlere vurgu yapan bir iş. Biz de arkadaşlarımla beraber o insani yolun peşine düştük" dedi.

Bir eserin sinemanın ardından tiyatro sahnesine taşınmasının risk olduğunu belirten Karasu, seyircinin filmi anımsadığını ve onun karşılıklarını aramaya başladığını, bundan dolayı sinemanın etkisini azaltarak, tiyatronun etkisini artıracak bir yol bulmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Karasu, "Etkili bir sinema filminden sonra aynı işi tiyatroda yapmanın handikapları var ama başarırsak, lezzetli bir şey olacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Selvi Boylum Al Yazmalım öyküsünü yeniden inşa ettik"

Cahit Berkay'ın filmin müziklerinin herkesin hafızasında yer ettiğini, Berkay'ın müziklerine tiyatro sahnesinde de yer verdiklerini kaydeden Karasu, tiyatro sahnesindeki etkiyi arttırmak için Kemal Günüç'ün eser için yeni besteler yaptığını ve yeni bir tiyatro müziği ortaya çıktığını dile getirdi.

Karasu, Selvi Boylum Al Yazmalım'da ucu açık bir dönem bilgisi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Doğu'da, bizim coğrafyamıza yakın bir yerde geçen kırık bir aşk hikayesi üzerinde çalışıyoruz. Şu yıl, bu yıl diye bir zaman ayrımına gitmedik. Ama oyunun belirli çizgileri var ve o döneme ait bir kostüm çalışması yapıldı. Dünden de, bugünden de esintiler olan bir kostüm çalışması yapıldı. Dekorda da adı konmuş mekan tarifi yok. Tiyatronun kurmaca dünyası içinde Selvi Boylum Al Yazmalım öyküsünü yeniden inşa ettik."

"İlyas" rolündeki Uğur Çavuşoğlu ile "Asya" karakterine hayat veren Feray Darıcı'nın birlikte daha önce de başarılı işlere imza attığını aktaran Karasu, tüm ekibin işinin profesyoneli olduğunu, aynı başarıyı burada da sürdüreceklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Devlet Tiyatroları, COVID-19 konusunda çok titiz davranıyor"

Geniş bir kadroyla çalıştıklarını, yeni tip koronavirüs sürecinde tüm ekibin ciddi özen gösterdiğini anlatan Karasu, "Bu süreçte tiyatroya sığındık ve tiyatronun bizi iyileştireceğini düşünüyorum. İşimizi yapmak ve perdeyi açmak gibi bir sorumluluk bilinciyle davrandık. Devlet Tiyatroları, COVID-19 konusunda çok titiz davranıyor ve gerekli tüm önlemlerin fazlasını alıyor. O bizi de sevindiriyor" dedi.

20 Ekim'de prömiyer yapılacak

Karasu, işin içinde büyük emek bulunduğunu ve 2 aydır aralıksız çalıştıklarını anlatarak, "Diliyorum ki, karşılığını alabilelim ve seyirci de sevsin, beğensin. Öyle olacağına da inanıyorum. Oyuna, romana, Aytmatov'a sadık kaldığımıza inanıyorum. O çizgide Devlet Tiyatrosuna yaraşır bir iş yapacağız. 20 Ekim'de prömiyer yapacağız. Sağlıklı günlerde daha çok sayıda oyun oynamak, daha fazla perde açmak umudumu da taşıyorum" dedi.

Koreografide Özgür Adam İnanç, dekor tasarımında Melih Karakurt, kostüm tasarımında Esra Selah, ışık tasarımında Osman Uzgören imzalı oyun, kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın büyük aşk öyküsünü, sevgi ve emeğin hikayesini sahnede yaşatacak.