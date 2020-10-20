Ordu İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Bodrum Su Altı Müze Müdürlüğünden davet edilen su altı arkeoloğu, gölde dalış yaparak inceleme yaptı.

Yapılan su altı taraması sırasında gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde kilise kalıntılarına rastlandı. Kilise kalıntıları su altı arkeoloğu tarafından fotoğraflandı.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, gölün doğal sit alanı olarak daha önce tescillendiğini belirterek çıkacak raporun ardından gölün arkeolojik sit alanı olarak da tescilleneceği söyledi.

Toparlak, gölde yürütülen çalışmaların bir süre daha devam edeceğini kaydetti.