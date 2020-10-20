Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 75 litre sahte içki ile 17 boş içki şişesi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:14
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