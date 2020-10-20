Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 75 litre sahte içki ile 17 boş içki şişesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.