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Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.
Hastanede yapılan COVID-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim" ifadelerine yer verdi.
Eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurdum. Burada yapılan (Covid-19) test sonucum pozitif https://t.co/AHSp59gva0ğlık durumum gayet iyi durumdadır.— Yalçın Ertaş???????????? (@yalcinerts) October 20, 2020
Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim.
Dualarınızı beklerim.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:44
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