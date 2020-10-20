İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından dün yapılan denetimlerle ilgili bir paylaşım yapıt.

Paylaşımında, "İstanbul'da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi" sözlerini kullandı.

İstanbul’da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri"ne yönelik



415 ekip, 998 personel ile

4.586 işyerine denetim yapıldı.



299 işyeri uyarıldı.



713 cezai, 28 idari ceza uygulandı.



2 işyeri faaliyetten men edildi. pic.twitter.com/ivAU81Ywk7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2020

Vali Yerlikaya, paylaşımında denetimlerden bir fotoğrafa da yer verdi.