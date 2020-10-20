Haber Giriş: Kaynak: AA
İmalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da imalathaneye dönüştürülen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1400 litre sahte içki ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:57
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