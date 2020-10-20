Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 12-18 Ekim'de genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yaptı.

Uygulamalarda, 60 ruhsatsız tabanca, 30 av tüfeği, bunlara ait 385 mermi ve kartuş ile 11 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet, çalıntı otomobil, 12 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 257 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca bu tarihlerde yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 23 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.