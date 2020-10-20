Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 257 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerinin 12-18 Ekim'de yaptığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 257 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda, yasa dışı kumar oynatıldığı belirlenen 23 iş yerine de ceza uygulandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 12-18 Ekim'de genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yaptı.
Uygulamalarda, 60 ruhsatsız tabanca, 30 av tüfeği, bunlara ait 385 mermi ve kartuş ile 11 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet, çalıntı otomobil, 12 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 257 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca bu tarihlerde yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 23 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.
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