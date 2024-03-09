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Kültür-Sanat
AA 09.03.2024 22:14

Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rolleri canlandıran 90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle İstanbul'da evinde hayatını kaybetti.

Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı KayhanYıldızoğlu... Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldızoğlu, geçen yıl röportajda şunları söylemişti:

"Beni sevenlere, sevmeyenlere de kalpten büyük sevgiler gönderiyorum. Eksik olmasınlar; gerek sokakta gerek mağazada gerek alışverişte gerek iş hayatında her zaman bana halkımdan, çalıştığım arkadaşlarımdan, yönetmenlerimden çok büyük bir sevgi seli aktı. Bir gün, bir tanesi bile kalbimi kırmadı benim ama ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin. Ben de öyle yanlış şeyler yapmadım. Efendilikle çalıştım. Bütün arkadaşlarıma kalpten sevgi, saygı gösterdim ama bunun semeresini aldım."

Yıldızoğlu'nun cenaze töreni, 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

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