Karaelmas Turizm Ekspresi yolcularını tarih ve doğayla buluşturacak

Ankara Kalecik'ten başlayıp Çankırı'da engin bozkırlar aşacak ekspres trenindeki yolcular, demir çelik sanayinin kalbi Karabük'ün UNESCO kenti Safranbolu'da konaklayacak. Hadrianopolis Antik Kenti'nin bulunduğu Eskipazar, ormanlarıyla ünlü Yenice, "kara elmas diyarı" Zonguldak hattı takip edilecek.

Ekspres kapsamında düzenlenecek turlarla Eskipazar'daki antik kenti görebilecek, korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olan Yenice'de adeta orman denizinin içinden geçip Safranbolu'da tarihte yolculuk yapma imkanı bulacak ziyaretçiler, sanayinin gelişimine ev sahipliği yapan Karabük ve Zonguldak'ta bu atmosferi yaşayabilecek.

TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenecek ekspresle, bölgenin doğa güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve mimari zenginliklerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, yerel ekonomi canlandırılarak istihdama katkıda bulunulması hedefleniyor.

TCDD tarafından Ankara-Zonguldak hattında 12 Nisan'da başlatılması planlanan Karaelmas Turizm Ekspresi kapsamında bugün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın başkanlığındaki heyet, "info turu"na katılacak.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 12 Nisan'da herkesi Batı Karadeniz'in güzelliklerini görmeye davet etti. Karaelmas Turizm Ekspresi kapsamında info turu yapılacağını aktaran Yavuz, protokol üyeleri, basın mensupları ve turizmcilerin Batı Karadeniz'in güzelliklerini göreceğini söyledi.

Ekspresin, Batı Karadeniz için hayalini kurdukları proje olduğuna değinen Yavuz, "Buraya gelen misafirlerimiz öncelikle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihiyle, kültürüyle, eşsiz mimarisi olan Safranbolu ilçemizi görecekler. Bununla Avrupa'da korunması gereken 100 sıcak noktadan birisi olan Yenice ormanlarımızın içerisinden, o güzelim vadilerinden, kanyonlardan, yeşillikler içerisinden Karadeniz'e doğru yol alacaklar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu güzellikleri kaçırmamalarını diliyoruz." diye konuştu.

Yavuz, ziyaretçilerin, 5 bin 500 yıllık tarihiyle "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ni de ziyaret etme imkanı bulacağına değinerek, "Projenin, konaklama sayısının artmasına, bölge ekonomisine, turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Seferlerin her hafta cumadan pazara 3 günlük programlarla devam edeceğini bildiren Yavuz, Karabük olarak bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ve herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

"Trenle gelecek turizm kitlesini kazanmak istiyoruz"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu da Türkiye'de son yıllarda tren turizminin cezbedici hale geldiğini söyledi.

Doğu Ekspresi'nin ardından Karaelmas ile turizmin tren anlamında çeşitlendirildiğine işaret eden Urgancıoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Demiryolları, TÜRSAB ve Zonguldak ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odaları olarak 3 yıldır üzerinde çalıştığımız proje. Üstünde çok kafa yorulmuş, pek çok kamu kurumunun da ortağı olduğu ve uğraştığı çalışmaydı. 12 Nisan'da acentelerimiz turu satışa sunmuş olacaklar." diye konuştu.

Urgancıoğlu, turun bir gecesinin Safranbolu'da, bir gecesinin de Zonguldak'ta konaklamalı olmasının planlandığını aktararak, "Kalecik, Çankırı, Çerkeş ve Safranbolu'ya gelip konaklama. Ertesi gün buradan Yenice durağında durarak Filyos ve Zonguldak'a ulaşacak. İki gece konaklamalı paket turu olacak. Cuma günü Ankara'dan hareket ve pazar dönüş şeklinde gerçekleşecek. Gelirken Eskipazar'da durmuyorsa dönüşte duracak. Birtakım duraklarda gelirken bazılarında dönerken durulacak. Bölgemize önemli kazanım olacağını düşünüyorum çünkü trenle gelecek turizm kitlesi oldukça faklı bir kitle. Bu kitleyi de kazanmak istiyoruz. Yıllardır Yenice treni üzerine çalışırken böyle turistik ekspres kazanmış olmak bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.