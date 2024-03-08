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Kültür-Sanat
TRT Haber 08.03.2024 00:54

tabii'nin sevilen dizisi "Küçük Dahi İbn-i Sina"ya bir ödül daha

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin sevilen dizisi Küçük Dahi İbn-i Sina, Zeka Oyunları Şampiyonası'nda "En İyi Yapım Dijital İçerik" ödülüne layık görüldü. Ödülü, dizinin başarılı çocuk oyuncuları aldı. Dizi geçtiğimiz günlerde de “İnovasyon ve Başarı Ödülleri”nde “En İyi Dijital Platform Dizisi Ödülü”nü almıştı.

İzleyicileri büyük düşünür, matematikçi ve tıp bilgini İbn-i Sina'nın çocukluk günlerine doğru, büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

tabii'nin orijinal yapımı dizisi Küçük Dahi İbn-i Sina'ya bir ödül daha geldi.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin sevilen dizisi Küçük Dahi İbn-i Sina, Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nda "En İyi Yapım Dijital İçerik" ödülüne layık görüldü.

Ödül, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya tarafından dizinin oyuncularına takdim edildi.

Dizi geçtiğimiz günlerde “İnovasyon ve Başarı Ödülleri”nde “En İyi Dijital Platform Dizisi Ödülü”nü almıştı.

Küçük Dahi İbn-i Sina, Buhara şehrinde yaşayan 10 yaşındaki Sina'nın hikâyesini anlatıyor. Sina felsefe, matematik, astronomi ve tıp alanlarında araştırmalar yapıyor.
Maceraları, zekası ve aile ortamıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.  

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tabii'nin sevilen dizisi "Küçük Dahi İbn-i Sina"ya bir ödül daha
tabii'nin sevilen dizisi "Küçük Dahi İbn-i Sina"ya bir ödül daha
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