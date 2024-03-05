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Dünya
AA 05.03.2024 22:28

Panama’da altınlarla süslü 1300 yıllık mezar bulundu

Orta Amerika ülkesi Panama'da, 1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar bulunduğu bildirildi.

Panama’da altınlarla süslü 1300 yıllık mezar bulundu

Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, basına yaptığı açıklamada, Cocle eyaletine bağlı El Cano arkeolojik sahasındaki kazı çalışmalarında İspanyol öncesi dönemine ait bir mezar bulunduğunu belirtti.

Montenegro, "1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar tespit ettik. Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı." ifadesini kullandı.

Panama’da altınlarla süslü 1300 yıllık mezar bulundu

Montenegro, mezarın dönemin hükümdarına ait olduğunu öngördüklerini söyledi.

Bölgede 2008'den bu yana arkeolojik kazılar sürüyor.

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