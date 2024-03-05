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Dünya
AA 05.03.2024 22:14

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye’nin Filistin davasına desteği için müteşekkiriz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "(Türkiye’nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye’nin Filistin davasına desteği için müteşekkiriz

Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Filistin'in uluslararası sistemdeki yerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Abbas, "Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Abbas, kendilerinin de bu korumanın gerçekleşebilmesini arzuladıklarına işaret ederek, "Filistin'in Birleşmiş Milletler'de daimi üyeliğe sahip olması, Güvenlik Konseyi'nin kararıyla böyle bir durumun ortaya çıkması, bizim arzuladığımız bir şeydir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten selamlarını ve teşekkürlerini ileten Abbas, "(Türkiye'nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Abbas, Türkiye'nin Filistin halkına ve Gazze'deki halka yönelik gönderdiği yardımlardan dolayı da en içten minnettarlıklarını ifade ederek, "Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda 120 binden fazla Filistinlinin yaralandığını ve öldüğünü kaydeden Abbas, "Batı Şeria'da da aynı şekilde İsrail suçlarına devam etmektedir, katliamlarını yapmaktadır." diye konuştu.

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