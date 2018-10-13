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Osmanlı lezzetleri Çinlilerle buluşacak

Uluslararası İpek Yolu Ticaret ve Kültür Derneği Temsilcisi Ling Denk, Edirne'de bir şekerleme imalathanesinde çok beğendiği Osmanlı kurabiyelerini Çin'e götüreceklerini söyledi.

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Osmanlı lezzetleri Çinlilerle buluşacak

Uluslararası İpek Yolu Ticaret ve Kültür Derneği Temsilcisi Ling Denk, Edirne'de Osmanlı saray mutfağı lezzetleri üreten şekerleme imalathanesini ziyaret etti.

Ling Denk ve beraberindekiler, Kavala kurabiyesi, badem ezmesi, kallavi, deva-i misk gibi lezzetleri üreten şekerleme ustası Arif Meriç'ten bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Ling Denk, Türkler'in damak tadını beğendiklerini belirtti.

Ling Denk, "İlk defa bu kadar lezzetli bir kurabiye yedim. Osmanlı kurabiyelerini Çin'de tadacaklar. Oraya da götüreceğiz, Çinliler de çok beğenecek" dedi.

Arif Meriç de Çinli ziyaretçilerinin ürünlerini beğendiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İnşallah en kısa zamanda Çin'de fabrika kurup, İpek Yolu vesilesiyle her tarafı tatlandıracağız. Edirne'mizin tarihi badem ezmesini, kallavi ve Kavala kurabiyemizi ayrıca diğer çeşitlerimizle tarihi misyonun bize yüklemiş olduğu o tatları Çin'de birleştireceğiz. Bu konuyla ilgili bir davet aldık. En kısa zamanda Çin'e giderek sözleşmelerimizi yaptıktan sonra inşallah oradaki yerimizi hazırlayacağız."  

Kaynak: AA

Etiketler: Ling Denk, İpek Yolu Ticaret ve Kültür Derneği
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