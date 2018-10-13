Rafadan Tayfa Dehliz Macerası beyaz perde için gün sayıyor

Türkiye’nin en fazla izlenen çizgi filmi "Rafadan Tayfa" yer altına iniyor. TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ile 26 Ekim'de vizyona giriyor. Filmin hazırlandığı Ankara Gölbaşı’ndaki stüdyoda son hazırlıklar yapılıyor.

“İzleyicilerimizi birden fazla sürpriz bekliyor”

Rafadan Tayfa Yapımcısı İsmail Fidan, “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, isminden anlaşıldığı gibi tayfanın bir dehlizi keşfedip mahalleyi kurtarmasını anlatıyor. Çok fazla karakter zenginliği ve hikaye derinliğiyle izleyicilerimizi, birden fazla sürpriz bekliyor. Çok fazla bilgi vermeden tüm hayranlarımızı salona bekliyoruz.” dedi.

“Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” yaklaşık üç yılda tamamlandı. Filmin yapımcılığını ise İsmail Fidan üstlendi.

Film, Türkiye'nin ardından Güney Afrika, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da boy gösterecek.

“Birçok pazarlamacı dünyada bunu bekliyor”

Yapımcı İsmail Fidan, Rafadan Tayfa’nın birçok ilklerin sahibi olduğunu belirterek, “Biz bu işe başladığımızda hedef kitlemiz 6-12 yaş gurubuydu. Bugün ise çok daha geniş bir yaş yelpazesine yayılan bir kitlemiz var. Bir yerli yapım olarak tüm zamanların en büyük gişe başarısını hedefliyoruz. Sinema filmimizin ardından uluslararası arenaya açılıyoruz. İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika Film Fuarı’nda görücüye çıkacağız. Ardından da animasyon ve film fuarlarının tamamında yer alarak “Rafadan Tayfa” markasını daha üst seviyelere taşıyacağız.” dedi.

Rafadan Tayfa Youtube'da 750 milyon izlenme sayısı ile en çok izlenen çizgi filmler arasında yer alıyor.

Tayfayı hangi maceralar bekliyor?

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır.

Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba’nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir.

Çocuklar, Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde bu tarihi değerin ne olduğunu öğrenirler; İstanbul’un en eski dehlizlerinden bir tanesi mahallenin altından geçmektedir. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak...

Kaynak: TRT Haber