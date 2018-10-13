Ankara'da tezhip sergisi açıldı

Hamamönü Sanat Sokağı'nda yaklaşık 100 eserden oluşan tezhip sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hümeyra Akakuş Yücel, yaklaşık 30 yıldır tezhip sanatına emek verdiğini ve 20 yıldır öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Yücel, açılan sergi sayesinde öğrencilerin kendi eserlerini gösterme fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Hilye, Esma'ül Hüsna ve özel tasarım yaptığımız çalışmalar çok özel. Ayrıca buradaki hatlar çok önemli ve ismi duyulmuş bir çok hattatla çalışıyoruz" dedi.

Sanatseverlerin sergiye gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirten Hümeyra Akakuş Yücel, şunları anlattı:

"Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde seçmeli tezhip dersi verdiğim öğrencileri burada ağırladık ve tezhip eserlerini yakından görme fırsatı buldular. Bu vesileyle diğer öğrencileri de buraya davet ediyorum."

Eserlerin ilgililer tarafından satın alınabileceği sergi, 16 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA