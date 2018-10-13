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Payitaht Abdülhamid dün geceye damga vurdu

TRT 1 ekranlarının başarılı dizilerinden Payitaht Abdülhamid dün akşam yayınlanan bölümüyle büyük beğeni topladı.

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Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük hükümdarı Abdülhamid Han'ın son 13 yılını ve yaşanan siyasi gerilimleri TRT 1 ekranlarına taşıyan Payitaht Abdülhamid dün akşam yayınlanan 56. bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Sultan Abdülhamid'in kendisinden borçları için yardım istemeye gelen bir tüccarla yaptığı konuşma izleyicileri ekrana kilitledi.

Tüccar rüyasında peygamber efendimizi gördüğünü, ihtiyacı olanı gidip Sultan'dan istemesi gerektiğini şu sözlerle anlatır:

"Hamid'imize söyle, her gece getirdiği Salat-ı Selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu, git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim."

Tüccarın rüyasında Hz. Muhammed tarafından "Hamidi'miz" denilerek müjdelendiğini duyan Abdülhamid büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayarak tüccara 4 kese altın verir.

Tahsin Paşa'nın, "Hünkarım, neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı" sözleri üzerine ise, Sultan Abdülhamid şu sözleri söyler:

"Sen ne dersin Paşa. Vallahi billahi tüm servetimi, saltanatımı istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk Paşa. Masamın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz. Halt ettik Paşa. Allah affetsin."

Kaynak:TRT Haber

Etiketler: TRT 1, payitaht abdülhamid
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