Türkiye'nin yayın çeşitliliği 'Frankfurt Kitap Fuarı'na taşındı

Her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve dünyanın önemli kitap fuarlarından ilki olarak kabul edilen "Frankfurt Kitap Fuarı", "dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 70'inci kez kapılarını açtı.

Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan, 30'dan fazla kitap kaleme alan yazar ve edebiyat tarihçisi Aka Morçiladze ile yazar, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı Nino Haratişvili'nin de aralarında olduğu 70 yazarla temsil ediliyor.

Türkiye'nin de yayın çeşitliliği ile geniş bir katılım sergilediği Frankfurt'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Ulusal Standı" ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stant kuruldu.

Birçok yazar konuşmacı olarak katıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kendi standının yanı sıra, telif anlaşmalarının yapabileceği özel bölümleri de yayınevlerinin hizmetine sundu.

Çok sayıda ülkenin faaliyetiyle yer aldığı fuarda Türkiye'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Prof. Dr. Rüstem Aslan "Truva Sunumu"nu gerçekleştirirken, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia ise "Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da Yansımaları" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Şef Refika Birgül ise fuar boyunca Türk geleneksel mutfağından hazırladığı bir yemeği fuar katılımcılarına ikram ediyor.

2008'de 'onur konuğu' olarak fuara katılan Türkiye, Türk yayın dünyasındaki çeşitliliği Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Yayıncılar Birliği, Basın Yayın Birliği, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) gibi meslek birliklerinin çabalarıyla Frankfurt'a taşımayı sürdürüyor.

Türk yayıncıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 20'si yetişkin, 10'u da çocuk yayıncısı olmak üzere Türkiye'den 30 yayınevi yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Zeytinburnu Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, telif ajansları ve matbaaların da katılım sağladığı fuarda, Türk yayıncılar gün boyunca ikili görüşmeler, telif ve lisans anlaşmaları gerçekleştiriyor.

Beş günde 4 bin etkinlik yapılacak

Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949'dan bu yana gerçekleştirilen fuara bu yıl 110 ülkeden 7 bin 309 yayınevi katıldı.

Dünya genelinde sektörün profesyonellerinin yanı sıra medyaya, araştırmacılara ve kitapseverlere geniş bir kaynak oluşturan fuar kapsamında, 5 gün boyunca 4 bine yakın açık oturum, söyleşi, panel, konferans gerçekleştirilecek.

Çok sayıda gazetecinin takip ettiği Frankfurt Kitap Fuarı'nı, ilk üç günde ziyaret edenlerin sayısı 286 bin 425 kişi oldu.

İlk üç gün sadece yayıncılık branşı temsilcilerine açık olan fuar, yarın ve pazar günü ise kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Fuar 14 Ekim'de sona erecek

Kaynak: AA