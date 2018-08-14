Opera ve balede yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Ulus'taki Opera Sahnesi'ne yönelik hummalı bir çalışmanın devam ettiğini söyledi.

"Ankara Devlet Opera ve Balesi binası neredeyse orijinaline döndürülüyor. Özel restoratörlerle çalışarak orijinale en yakın renkleri, boyaları ve yapıyı bulduk. Arka hinterlandına tadilat diyebiliriz ama salon ve ana bina kısmının aslında çok ciddi bir restorasyon olduğunu söyleyebilirim. Ankara Operasını inşallah 60 yıl önceki haliyle göreceksiniz. Ekimin başı veya ortası gibi perdelerimizi açacağız inşallah."

"Turandot 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek"

Murat Karahan yeni sezondaki projeler hakkında da şu bilgileri verdi:

"Aspendos'ta Turandot'u yaptıktan sonra Ankara sahnesinde 12 yıl sonra eseri Ankara izleyicisiyle buluşturmayı düşünüyoruz. Çok heyecan verici. Turandot gerçekten Puccini'nin en önemli eseri."

Karahan, Turandot'un Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prodüksiyonuyla 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahneleceğini ve kendisinin de daha önce İtalya'daki Arena Di Verona'da hayat verdiği Calaf rolüyle izleyiciyle buluşacağını belirtti.

Yeni sezon eserlerinden biri de "Damdaki Kemancı"

DOB Genel Müdürü Karahan, "Yeni sezonda ayrıca Ankara Operası'nda Damdaki Kemancı'yı düşünüyoruz. Bunun da seyircilerimizi çok heyecanlandıracağını düşünüyorum" dedi.

"Troya projemiz geliyor"

Geçen aylarda Türk bestecilerle bir araya geldiğini söyleyen Murat Karahan, yerli eser projeleriyle ilgili şunları anlattı:

"Yerli eser olarak da yeni projelerimiz var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi 'Troya'. 2018 Troya Yılı için biz bir opera hazırladık. Bu aslında epik opera. Bale, opera hepsinin bir arada olduğu çok büyük bir sahne şovundan, 254 kişinin sahnede görev alacağı bir eserden bahsediyoruz. Teknolojiyi de kullanacağız, yani sahne-dekor olarak '3D mapping' gibi bütün teknolojik olanaklardan da yararlanıp inanılmaz bir sahne şovuyla destekleyeceğimiz bir Troya projemiz geliyor. Bunu bütün dünyaya da tanıtmak ve göstermek istiyoruz."

Yeni AKM'nin açılışında "Münir Operası" sürprizi

DOB Genel Müdürü Karahan, "Münir Nurettin Selçuk'un hayatını, aşklarını, yaşamını anlatan Münir Nurettin Selçuk'a adanmış, Münir Operası da orta vadedeki projelerimizden bir tanesi" dedi.

Münir Nurettin Selçuk'un aslında bir tenor olduğuna ve bu yönüyle birçok eserinin aslında bir arya gibi olduğuna dikkat çeken Karahan, şunları söyledi:

"Bu çalışmayı, müsaade ettiği takdirde çok değerli Timur (Selçuk) hocamızla beraber yürüteceğiz. Operanın son aryasının Dönülmez Akşamın Ufkundayız ile bittiğini bir düşünün. Yapmak istediğimiz şey, yerli, milli, kendi topraklarımızdan çıkan müziği üniversal formlarda harmanlayıp dünyaya göstermek, öğretmek."

Murat Karahan, Münir Operası'nı İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına düşündüklerini belirtti.

"Yeni AKM binasını Münir Operası ile açmak gibi bir planımız, heyecanımız var, yetiştirebilirsek. Troya ise hemen kasım ayında Ankara'da sahnelenecek."

Kaynak: AA