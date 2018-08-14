El değmemiş doğasıyla öne çıkan Kunav Mağarası ziyarete açıldı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Muş Varto'da doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Kunav Mağarası, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Kayadelen Köyü yakınlarında yer alan ve ilk çağlarda yerleşim yeri olarak da kullanıldığı belirtilen Kunav Mağarası, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle ziyaretçilere açıldı.

Doğal köprü ve sarkıtlar bulunan, 3 kilometre uzunluğundaki iki katlı mağara, el değmemiş doğasıyla görenleri etkiliyor.

İçinden geçen dere ile ziyaretçilerini ağırlayan mağaranın turizme kazandırılması hedefleniyor.

"Gerekli tanıtımları yapıp turizme kazandıracağız"

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Nuri Çetin, başarılı çalışmalarla ilçenin tamamen terörden temizlendiğini söyledi.

Tabiat güzellikleriyle ilçenin ön plana çıkmaya başladığını anlatan Çetin, "Mağara farklı kollara ayrılıp onlarca odaların olduğu heyecan verici ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Bizler de gerekli tanıtımları yapıp turizme kazandıracağız. Huzurun olduğu yerde güzel şeyler de ortaya çıkıyor. Biz istiyoruz ki bölgemiz güzelliklerle anılsın. Bölgemizde keşfedilecek o kadar güzel yerler var ki herkesin buraya gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Koruma altına alınması gereken yerlerden biri

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Jeomorfolog Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek de, Doğu Anadolu coğrafyasında yaygın şekilde görülmeyen mağaralardan birini ziyaret ettiklerini söyledi.

Yer yapısı olarak volkanik şekiller ve kayaçların etkin olduğu mağaranın, tabiat varlıklarından biri olduğunu anlatan Dölek, şöyle konuştu:

"Kunav Mağarası doğal tünellerin, doğal köprülerin, travertenlerin oluştuğu ve devam ettiği bir mağara. Aynı zamanda mağaranın giriş kısmında derin bir kanyon da yer alıyor. Kanyonlarla birlikte suyun çıktığı ve 'düden' olarak ifade edebileceğiz bir yapı da var. Doğal ve tabiat varlığı olarak koruma altına alınması gereken yerlerden biri. Burası süreç içerisinde turizme açılırsa bölgede büyük bir canlılık olacağına inanıyorum. Mağara, içerisinde iki büyük salon, galeriler ve tünellerin olduğu oldukça büyük bir yapı. Bu yüzden tamamını keşfedemedik."

Kaynak: AA