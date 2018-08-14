Tarihi Silifke Kalesi turizme kazandırılıyor

Roma döneminden 20. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak bilinen ve Mersin Silifke’de bulunan tarihi kale, çalışmalarla kültür turizmine katkı sağlayacak hale getiriliyor.

Silifke'ye hakim bir tepede yer alan kalede 2011 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarıyla Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemi izleri ortaya çıkarılıyor.

Tarihi öneme sahip kaledeki kazı çalışmaları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

Daha önceki çalışmalarda kale içi yerleşim dokusu ortaya çıkartılırken bu yıl hendek ve surlar arasında "hisarpeçe" denilen bölümlerde kazı yapılıyor.

Kazı çalışmalarında çıkarılan eserler, yapılan temizlik işlemlerininden sonra kayıt altına alınıp sergilenmesi amacıyla Müze Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

Gelecek nesillere aktarılacak

Silifke Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmasıyla kalenin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümünün aynı anda başladığını söyledi.

Boran kazı çalışmalarında, Anadolu'da Osmanlı dönemi kale içi yerleşim dokusunun kapsam, içerik ve mimari olarak en güzel örneklerinin ortaya çıkarıldığını belirterek, "Aynı şekilde bu dönemlerde merkezde bir cami, onun etrafındaki ticari yapılar ve konutlar dediğimiz bu yapılar, kazılar sonucunda ortaya çıkartıldı" dedi.

"Yoğun ilgi görmesini bekliyoruz"

Ali Boran, kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliği iş birliğinde restorasyon çalışmaları da gerçekleştirildiğini anlatarak, öncelikli olarak surların restoresinin yapıldığını söyledi.

Kazı ve restorasyonun uyum içerisinde beraber yürütülmesinin önemli olduğundan bahseden Boran, "Bu çalışmayla Silifke Kalesi'nde büyük bir değişim yaşanıyor. Burası önümüzdeki birkaç yıl içinde bölge tarihine, kültürüne ve turizmine hizmet edebilecek hale gelecek. Silifke Kalesi'nden gün doğumu ve batımı ile dolunayı izlemek ayrı bir zevktir. Bu özellikleriyle beraber buranın yoğun ilgi görmesini bekliyoruz" dedi.

Kaleden çıkarılan eserlerin laboratuvardaki işlemlerinden sorumlu Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Razan Aykaç, kalede seramik, metal, taş, ahşap ve cam eserlerin çıkarıldığı söyledi.

Eserlerin laboratuvar ortamında temizlik işlemlerinin yapıldığını açıklayan Aykaç şöyle konuştu:

"Roma, Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemine ait olan bu eserler bölgenin ve kalenin tarihinin aydınlatılmasında önemli bir yer tutuyor. Özellikle bölgede ve Anadolu'da kazılarla ortaya çıkarılan kale içi yerleşim yerlerinin aydınlatılmasında bu eserler oldukça önemlidir.”

Kaynak: AA