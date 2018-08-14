Malatya'nın tarihi konakları turizme kazandırılıyor

Malatya Arapgir’de tarihi konaklar kamulaştırıldıktan sonra aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Arapgir’in tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan konaklarda restorasyon çalışması başlatan Arapgir Belediyesi bugüne kadar 5 konağı onararak hizmete sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sivil mimari olarak tescil edilen 118 yapı bulunan Arapgir’de 80 konak var.

İçerisindeki tüm eşyayla korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilen Bay Cemil, Seher Atmaca, Kaşkaloğlu, Metin Emiroğlu ve Çobanlı konakları bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi konakları 3 aylık dönemde binlerce kişi ziyaret etti.

Kaynak: İHA