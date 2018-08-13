Saraybosna'da tarihi Osmanlı Evi ziyaretçilerini bekliyor

Saraybosna Eski Şehir Belediyesi'nin düzenlediği "Açık Kapı Günleri Etkinliği" kapsamında, Osmanlı'nın Bosna Hersek'teki miraslarından biri olan ve 2014'te restorasyonu yapılan tüccar "Sabur'un Evi" ziyaret edilebilecek.

"Sabur'un Evi"nin küratörü Rasim İbrovic, iki kattan oluşan Osmanlı evinin alt katında selamlık ile mutfak ve misafir odalarının olduğunu söyledi.

"Sabur'un Evi yakın zamanda yılın her ayı ziyarete açılacak"

Eski Şehir Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric de, evin yakın zamanda yılın her ayı ziyarete açılacağını belirtti.

Bosna Hersek'te "Ulusal Anıt" ilan edilen 270 yıllık "Sabur'un Evi"ndeki Osmanlı dönemine ait duvar işlemeleri, oda ve ahşap süslemeleri, 17 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA