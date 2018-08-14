Atatepe'nin Artvin turizmini canlandırması hedefleniyor

Artvin'de bulunan Atatepe, Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı ile dikkat çekiyor.

Atatepe, teleferik, kongre merkezi ve otel ile uluslararası yarı maraton gibi projelerle turizmde adından söz ettirecek.

Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı'nın yaptırdığı, 19 Mayıs 2012'de törenle açılan 22 metre yüksekliğinde ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk Anıtı'na ev sahipliği yapan Atatepe, 2016 yılında Artvin Belediyesi'ne devredildi.

Atatürk'ün Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin bulunduğu alan, sosyal tesis ve ulaşım alanında yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldı.

Çalışmalar devam ediyor

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Atatürk Anıtı ve çevresindeki sosyal tesisleri yapan Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü arasındaki hukuksal süreç nedeniyle bölgenin 4 yıl atıl durumda kaldığını söyledi.

Belediye olarak alanı devraldıklarında bölgede insanların oturup çay içebileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis olmadığını belirten Kocatepe, "Sosyal tesisi hizmete soktuk. Toprak olan yolu genişletip asfalt dökerek, yol güvenliği için bariyer yaptık. Toplu taşıma için taksici esnafımızla anlaşarak dolmuş taksi uygulamasını başlattık. Alternatif yol çalışmamız da devam ediyor" dedi.

1 yıldır Artvin turizmine hizmet veriyor

Kocatepe, belediyenin girişim ve yatırımlarıyla Atatepe'nin 1 yıldır Artvin turizmine hizmet verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Atatepe, noktasal olarak yerli ve yabancı turistlerin Artvin'de en çok ziyaret ettiği yer. Yaz döneminde günlük ziyaretçi sayısı ortalama 300 civarında. Burayı turizme açtıktan sonra bir yılda yaklaşık 40-50 bin arasında ziyaretçi Atatürk Anıtı'nı ziyaret etmiş."

Tanıtımı çok yapılmamasına rağmen Atatepe'nin 1 yılda şehrin gözde turizm merkezi haline geldiğini söyleyen Kocatepe, Atatepe'nin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl 10 Kasım'da şehir merkezinden bölgeye uluslararası yarı maraton ve halk koşusu yapmayı planladıklarını anlattı.

"Atatepe ile ilgili hayallerimiz var"

Kocatepe, Atatepe ile ilgili hayalleri olduğunu belirterek, "Burada bir çocuk bahçesi yapmayı planlıyoruz. Büfesinden çay bahçesine, küçük bir sosyal alan daha oluşturmak istiyoruz. Bu konuda projelerimizi yaptık. Kısa sürede çalışmalara başlayacağız" dedi.

Atatürk Anıtı'nın karşısında, atış poligonu ve spor merkezi olarak planlanan ve inşaatının yüzde 70'i tamamlanan alanın kongre merkezi ve otele dönüştürülmesine yönelik planları olduğunu anlatan Kocatepe, şunları söyledi:

"Buraya bin kişilik kongre merkezi, üzerine de 120 kişilik otel projemiz var. Bu, Artvin'in ihtiyacı ve turizm noktasında şehre ivme kazandıracaktır. Özel sektörle irtibat halindeyiz. Diğer önemli projemiz ise şehir merkezinden buraya teleferikle gelmek. Bu hemen olacak bir şey değil ama önümüzdeki 3 yıl içinde bunu da hayata geçirmek istiyoruz."

Kaynak: AA