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Nuri Bilge Ceylan TIFF Onur Listesi'nde

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin Onur Listesi’nde yer aldı.

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Nuri Bilge Ceylan TIFF Onur Listesinde

Sinema camiasında "Oscar’ın habercisi" olarak nitelendirilen, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) ana programı açıklandı.

11 film yapımcısının bulunduğu onur listesinde Nuri Bilge Ceylan'da var

Programa göre 6 Eylül’de başlayacak festivalde bu yıl, efsane olarak kabul edilen 11 film yapımcısı onur listesinde bulunuyor.

Bu kapsamda bu yıl Altın Palmiye Ödüllü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan listede yer alıyor.

"Ahlat Ağacı" Kuzey Amerika Prömiyeri'nde gösterilecek

Açıklanan "Master Program"a göre, Nuri Bilge Ceylan’ın "Ahlat Ağacı" isimli filmi, festivalin Kuzey Amerika Prömiyeri’nde sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 6 Eylül’de yönetmen David Mackenzie’nin "Outlaw King" filminin gösterimiyle başlayacak ve 16 Eylül'e kadar devam edecek. Festivalin kapanışı ise Justin Kelly’nin "Jeremiah Terminator LeRoy" isimli filmiyle yapılacak.

Sinema sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen TIFF'ta 300’ün üzerinde film ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Toronto Uluslararası Film Festivali, nuri bilge ceylan, Altın Palmiye
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