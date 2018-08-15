Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Kurban Bayramı öncesinde akın akın gelenleri ağırlayan türbede, hafta içinde bile yoğunluk azalmıyor. Araçlarını park etmek için uzun süre yer arayan vatandaşlar, türbede dua edip, fotoğraf çekiyor.

Normalde 14 bin 700 kişinin yaşadığı küçük ilçe, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından nüfusunun çok üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Ziyarette en büyük ilgiyi Ertuğrul Gazi'nin Türbesi'nde başlatılan "Saygı Nöbeti'' görüyor. Alp kıyafetli askerler tarafından tutulan ve saat başı gerçekleştirilen nöbetçi değişimini görmek için ziyaretçiler birbiriyle yarışıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Söğüt'ün geç keşfedilmiş bir değer olduğunu söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin ilçeye, türbeye olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Türk milletinin atası Ertuğrul Gazi Bey'i ziyarete geliyorlar. Söğüt bizim için mihenk taşlarımızdan biridir. Çünkü Söğüt olmasaydı Osmanlı olmazdı, Osmanlı olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı.

Uzun yıllar keşfedilmeyi, hatırlanmayı bekledik. Nihayet son dönemlerde özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi ile birlikte Söğüt, Türk halkına hatırlatılmış oldu. Bu yıl beklediğimiz sayı, 1 milyon civarındaydı, hamdolsun ağustostayız, daha 8'inci aydayız ama şu an itibarıyla bir milyonu geçmiş durumda ziyaretçi sayımız."

Söğüt'ün 14 bin 700 nüfuslu bir ilçe olduğunu hatırlatan Aydoğdu, "Bu küçük ilçenin bu kadar büyük kalabalıkları ağırlayacak kaldıracak gücü yok. Alt yapıda eksiklerimiz var biz bunların farkındayız. Zamanla bu eksiklikler tamamlanacak, burası olması gerektiği noktaya gelecek. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri 7-9 Eylül'de yapılacak. Sayın Valimiz Tahir Büyükakın'ın da isteğiyle 3 gün dolu dolu o törenleri yapmak istiyoruz" dedi.

Ziyaretçiler memnun

Almanya'dan çocukları ve yeğenleri ile Türkiye'ye geldiğini, ziyaretler kapsamında türbeyi de gezdiğini dile getiren Ebru Atasever, "Doğum günümü de burada kutladım. Çok güzel bir duygu, çok beğendik. Zaten filmini de izliyoruz. Diziden etkilendik kostümlerini giyerek resim çektirelim dedik" diye konuştu.

Tekirdağ'dan gelen Mesut Saygın, "Daha önceden de gelmeyi düşünüyorduk, bugüne nasipmiş. Çok güzel oldu iyi ki gelmişiz. Çocuğumuza da kıyafetlerden giydirdik. Çevre çok güzel olmuş gelip görmeye değer" ifadesini kullandı.

Bursa'dan gelen Emre Akgün, "Bu kadar tarihimizi bilmiyorduk. Gün geçtikçe daha çok ecdadımızı atamızı tanıyalım istedik. Eşim, çocuğum annem ile birlikte geldik" dedi.

Almanya'dan iki çocukları ile gelen Onur-Melahat Yerlikaya çifti ise Diriliş Ertuğrul ile Payitaht Abdülhamit dizisini izlediklerini belirterek, türbe ziyaretinde dua edeceklerini, atalarını anacaklarını söyledi.

Kaynak: AA