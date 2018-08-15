Kültürel değerleri, sahilleri ve doğasıyla Samsun

Karadeniz'in en büyük illerinden Samsun, mavi bayraklı sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle tatilcilere çok sayıda alternatif sunuyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, kenti geçen yıl 62 bin 621'i yabancı 470 bin 521 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Samsun'un, Karadeniz'in nüfus ve altyapı bakımından en büyük şehri olduğunu anlatan İpekdal, Amasya, Çorum, Sinop, Trabzon, Ordu, Tokat gibi komşu illerden günübirlik ziyaretçilerin kente ilgi gösterdiğini vurguladı.

Deniz temizliğiyle öne çıkıyor

Kumsalları, mavi bayraklı plajları ve konaklama tesisleriyle bölgede önemli bir güzergahta yer alan Samsun'un, Türkiye'nin kesintisiz en uzun sahiline sahip olduğunu da belirten İpekdal, şehrin deniz temizliği açısından öne çıktığını şöyle anlattı:

"Samsun, bölgemizdeki insanların rahatlıkla günlük olarak gidip gelebilecekleri, isterlerse konaklayabilecekleri turizm imkanı sağlıyor. Maliyet açısından da vatandaşlarımıza uzak bölgelere gitmektense daha hesaplı bir tercih sunuyor."

İnanç, doğa, sağlık, spor, yaz ve kış turizmi bir arada

İpekdal, Samsun'un Cumhuriyet tarihi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kış turizminde Akdağ Kayak Tesisleri tercih ediliyor. Bunun dışında Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu önemli bir turizm alanı. Vezirköprü ilçemiz, bozulmamış dokusuyla öne çıkan bir destinasyon. Şehir merkezindeki tarihi yapıları, teleferik imkanı, tümülüs tepesindeki kral mezarları gibi görülebilecek birçok alana sahip olan Samsun, inanç turizmi açısından da önemli bir merkez. Çarşamba ilçemizde çivi kullanılmadan yapılmasıyla bilinen Göğceli Camii yaklaşık 800 yıldır ahşap direklerin üzerinde ayakta. Samsun, inanç, doğa, sağlık, spor, yaz ve kış turizmi açısından önemli imkanları bünyesinde barındıran bir şehir."

Yiyecekleriyle de tercih ediliyor

İpekdal, Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin özeti niteliğinde olduğunu anlatarak, "Yiyecek olarak nokul, döner, simit, çay ve pidenin ön plana çıktığını Samsun, geçilecek değil görülecek bir şehir. Samsun ulaştırma bakımından da önemli imkanlara sahip. Tatilcilerimizin bilinen, ezberlenmiş tatil mekanlarına gitmek yerine şehrimizi ziyaret ettiklerinde daha memnun kalacaklarını düşünüyorum" dedi.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş da, Samsun'un ziyaretçilere uygun fiyata tatil yapma imkanı sağladığını söyledi.

Ziyaretçilerin herhangi bir ücret ödemeden sahilleri kullanabildiğinden bahseden Toktaş, şöyle konuştu:

"Plaja girip para vermiyorlar. Bu imkanları belediyemiz sağlıyor. Duş ve kabin gibi ihtiyaçları ücretsiz şekilde belediye karşılıyor. Örneğin 4 kişilik bir aile buraya geldiği zaman son derece az rakamlarla her imkandan yararlanabiliyor. İsteyen çadır kurabiliyor. Kamp alanlarımız da var."

Yaz döneminde nüfusun yarısına yakın günübirlik ziyaretçi alıyor

Toktaş, Samsun'un çevre illerde yaşayan insanların tatil yapıp nefes almalarını sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Vezirköprü Kanyonu'ndan Ayvacık'taki baraj göletine, Bafra'daki kral mezarlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne kadar küçük bir lokasyonda çok az vakit harcayarak, çok az yol giderek ve çok az para harcayarak hepsinin görülebilmesi Samsun'u ön plana çıkartıyor. Tahminlerimize göre, yaz döneminde nüfusumuzun yarısına yakın oranda günübirlikçi alıyoruz. Bunun şehre büyük ekonomik katkısı oluyor. Samsun bu avantajlarıyla günübirlik misafirlere hem ucuz hem bol alternatifli turizm imkanı sağlıyor. Çevre illerdeki vatandaşlarımızı nefes almaları, denize girmeleri, ucuz tatil ve çok seçenekli turizm alternatifi için Samsun'a bekliyoruz."

Kaynak: AA