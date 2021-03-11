Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Mısır Apartmanındaki dairesini hatıra evine dönüştürüldü.

Evin açılışı bugün saat 10.00'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak.

İlk kez TRT Haber görüntüledi

Eserleri, Milli Mücadele yıllarındaki katkısı, hayatının son dönemini geçirdiği evinde yaşadıkları ve kişisel eşyalarının sergilendiği daireyi ilk kez TRT Haber görüntüledi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı özel bir çaba sarf etmiştir. Onun hatırasına yaraşır bir mekan olması için de her türlü imkanı seferber etmiştir. Mısır Apartmanı'nın bu şekilde düzenlenmesiyle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatında önemli bir yeri olan mekan onun hatıra evi olarak düzenlenmiş ve herkesin istifadesine açılmıştır" dedi.

"Ziyaretçilerimiz kitapları inceleyebilecekler"

Dairenin ilk odasının Mehmet Akif Ersoy kitaplığı olarak tasarlandığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki pek çok insanımız, gencimiz buraya gelecek ve onu daha yakından tanıyacaktır. Burada ziyaretçilerimiz kitapları inceleyebilecekler. Okumak isteyenler okuyabilecek."

Şiir odası, belgesel odası ve Mehmet Akif'in hayatına dair kesitlerin yer aldığı dijital ve görsel sergilemeler de ayrı bir alanda yapılacak.



Tüm yaşamı, Milli Mücadele yıllarındaki katkısı ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemde yine ayrı bir bölümde anlatılıyor.



Mehmet Akif'in ölümünün ardından adına basılan pulu, zarfı ve paraları da yine sergilenenler arasında yer ayıyor.



Milli Şair Mehmet Akif’in son 6 ayına şahitlik eden bu daire şimdi Hatıra Evi olarak ziyaretçilerini bekliyor.