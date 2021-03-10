Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'den İstiklal Marşı'nın yazıldığı Dergah'a yolculuk daveti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Milli Eğitim Bakanlığınca, İstiklal Marşı'nın 100. yılında Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz dizeleri kaleme aldığı Taceddin Dergahı'na hatıra bileti oluşturma çağrısı yapıldı.
MEB, Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması kararı üzerine farklı bir etkinliği hayata geçirdi.
Bu kapsamda, Taceddin Dergahı'na yolculuk yapmak isteyenler, hatıra biletlerini http://ogm.eba.gov.tr/mehmetakif/ bağlantısından oluşturabilecek.
Ekrana ad, soyad ve şehir bilgileri girildikten sonra oluşturulan hatıra biletleri, sosyal medyada "OnKıtaBirVatan" etiketiyle paylaşılabilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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